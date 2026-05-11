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Bundesliga

Mainz: Batz-Nachfolger gefunden?

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Carl Klaus hält gegen den Mainzer Kaishu Sano @Maxppp

Mainz 05 schaut sich offenbar in der Bundesliga nach einem Ersatz für Daniel Batz (35) um, der zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Rheinhessen Interesse an Carl Klaus (32) von Union Berlin. Der etatmäßige dritte Keeper der Eisernen kann die Hauptstadt im Sommer ablösefrei verlassen.

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Klaus war 2024 vom 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt. Dort hat sich der Schlussmann in dieser Saison hinter Stammkraft Frederik Rönnow (33) und Matheo Raab (27) eingereiht. In Mainz würde Klaus als Backup für Robin Zentner (31) fungieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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