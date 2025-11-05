Bayern: Neuigkeiten bei Davies & Musiala

Beim FC Bayern freut man sich auf die Rückkehr von Alphonso Davies und Jamal Musiala. Die beiden Langzeitrekonvaleszenten werden laut ‚tz‘ zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder verfügbar sein. Dem Bericht zufolge planen die Bayern intern zum Ende des Jahres mit Davies. Der kanadische Nationalspieler soll nach der nächsten Länderspielpause (10. November) wieder ins Teamtraining einsteigen. Anschließend ist nach und nach die Erhöhung von Spielzeit angedacht.

Musiala hingegen wird weiterhin seine Reha und individuelle Einheiten auf dem Rasen absolvieren. Für eine Integration in die Einheiten der Mannschaft oder gar eine Rückkehr in den Spieltagskader benötigt der Tempodribbler aber nach seinem komplizierten Fußbruch von der zurückliegenden Klub-WM mehr Zeit als Davies.