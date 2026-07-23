Schon vor Ort: Angebot für Brandt

Seit Anfang des Monats ist Julian Brandt offiziell ohne Verein. Optionen hat der Spielmacher zuhauf, eine Entscheidung lässt jedoch auf sich warten. Ein möglicher Wechsel zu Leeds United wird offenbar konkreter.

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Laut Ben Jacobs wurde Brandt vom Premier League-Klub ein Angebot unterbreitet. Vertraute des 30-Jährigen sollen in der vergangenen Woche sogar schon vor Ort auf dem Trainingsgelände gewesen sein.

Das Interesse der Peacocks ist seit einigen Wochen bekannt. Insbesondere Brandts Vielseitigkeit werde geschätzt – wohl so sehr, dass die Verantwortlichen im Poker den nächsten Schritt gegangen sind.

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Qual der Wahl

Als weitere Wechseloptionen wurden in der Vergangenheit Atlético Madrid, der FC Arsenal, die AS Rom, Ajax Amsterdam, Besiktas und Galatasaray genannt. Wohin es Brandt letztendlich verschlägt, bleibt weiterhin offen. Bei Borussia Dortmund gibt es derweil wohl einige Mitarbeiter, die dem gebürtigen Bremer nachtrauern sollen.