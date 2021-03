Völler: „2022 ist für mich Schluss“

Rudi Völler wird im Sommer 2022 seinen Posten als Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen niederlegen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der 60-Jährige: „2022 ist für mich Schluss. Zumindest in dieser Form. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil der Verein grundsätzlich sehr gut aufgestellt ist – obwohl wir in den vergangenen zweieinhalb Monaten keine überzeugenden Ergebnisse abgeliefert haben.“

Völler lässt offen, ob er sich nach Vertragsende noch einmal in einer anderen Rolle bei den Rheinländern engagiert: „Ob es in einer anderen Form weitergeht, bespreche ich mit Herrn Wenning (Anm. d. Red., Vorsitzender des Gesellschafter-Ausschusses).“ Zunächst brauche er jedoch eine Pause vom Fußball-Geschäft: „Nach so vielen Jahren in der ersten Reihe brauche ich sicherlich erst einmal ein bisschen Abstand.“