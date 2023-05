Regensburg: Caliskaner lässt Zukunft offen

Offensivspieler Kaan Caliskaner möchte sich mit Blick auf seine Zukunft nicht in die Karten gucken lassen. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ sagt der 23-Jährige: „Solange das nicht feststeht, kann ich auch noch gar nicht planen, was beurteilen oder absagen (ob Regensburg absteigt oder nicht, Anm. d. Red.). […] Ich habe ein Beraterteam hinter mir, das sich um alles kümmert, für mich Überlegungen anstellt und Ratschläge gibt. Ich weiß nicht, was im Hintergrund stattfindet, aber an dem Punkt bin ich selbst noch nicht.“

An den SSV Jahn Regensburg ist der ehemalige Nachwuchsprofi des 1. FC Köln nur noch bis zum Sommer dieses Jahres gebunden. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass Caliskaner zeitnah eine Entscheidung bezüglich seiner beruflichen Zukunft treffen wird. Für den derzeitigen Tabellen-17. der zweiten Liga stand der 1,92 Meter große Offensivakteur in der laufenden Spielzeit bislang 30 Mal auf dem Platz und war an acht Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, zwei Vorlagen).

