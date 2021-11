City verlängert mit Steffen

Zack Steffen schwört Manchester City die Treue. Wie die Skyblues offiziell vermelden, unterschreibt der Keeper ein neues, bis 2025 datiertes Arbeitspapier. Hinter Stammtorwart Ederson (28) ist der 26-Jährige die Nummer zwei.

Der ehemalige Spieler von Fortuna Düsseldorf freut sich über die Verlängerung: „Das ist ein fantastischer Moment für mich. Ich bin glücklich, meine Zukunft bei Manchester City verbringen zu dürfen. Meiner Meinung nach ist dies das beste Team im Weltfußball, mit dem besten Manager und dem besten Trainerteam. Es ist ein Privileg, hier zu sein und dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

We are pleased to announce that @zacksteffen_ has signed a new deal keeping him at City until 2025! 🤩💙



