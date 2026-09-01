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Bericht: Leweling hat sich entschieden

von Julian Jasch - Quelle: Sky | Sky Italia
Jamie Leweling bringt den Ball in die Mitte @Maxppp

Jamie Leweling (25) bleibt voraussichtlich über den Sommer hinaus beim VfB Stuttgart. Übereinstimmenden Informationen von ‚Sky‘ und ‚Sky Italia‘ zufolge hat der Flügelflitzer bislang sämtliche Angebote abgelehnt, darunter von der AS Rom und dem FC Everton.

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Die Römer stellten zuletzt 35 Millionen Euro für den DFB-Kicker in Aussicht, der beim VfB noch bis 2029 unter Vertrag steht. Statt bei Leweling wollen es die Giallorossi nun laut ‚Sky Italia‘ beim Ex-Dortmunder Jamie Gittens (22) versuchen. Dem Vernehmen nach beabsichtigt man beim FC Chelsea aber nicht, den Flügelflitzer abzugeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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