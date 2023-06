Eintracht setzt Zeichen: Götze verlängert vorzeitig

Mario Götze bekennt sich langfristig zu Eintracht Frankfurt. Wie die Adler bekanntgeben, hat der 30-Jährige seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr ausgedehnt. Götze war vor der Saison von der PSV Eindhoven nach Frankfurt gewechselt und bestritt 45 Pflichtspiele (zwölf Torbeteiligungen).

Götze ist froh: „Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl. Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen. Ich bin vom großen Potential der Eintracht nach wie vor fest überzeugt. Der Klub hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen. Ich freue mich auf viele weitere Spiele für diesen Klub.“

„Eines der prägenden Gesichter“

Sportvorstand Markus Krösche stellt vor allem die Wichtigkeit des Weltmeisters heraus: „Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht – noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale. Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht. Wir wussten im vergangenen Sommer, dass wir einen großartigen Menschen und Spieler für die Eintracht gewinnen, und Mario hat dies jeden Tag mit seiner Arbeit und seiner Persönlichkeit bestätigt. Er ist ein Eckpfeiler in unserer Mannschaft. Seine vorzeitige Vertragsverlängerung verschafft uns Planungssicherheit auf einer zentralen Position.“