Desaster zum WM-Auftakt | Ein besorgniserregendes Ergebnis

Spanien vs. Kap Verde (0:0)

Es ist die bislang vielleicht größte Überraschung der WM: Europameister Spanien kam gegen Außenseiter Kap Verde nicht über ein Unentschieden hinaus. Nicht nur wegen des Ergebnisses hagelt es Kritik in der heimischen Presse.

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‚Marca‘ (Spanien): „Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fußball, Ideen und Mittel, ist nicht in der Lage, gegen Kap Verde zu gewinnen.“

‚as‘ (Spanien): „Spanien versagt beim WM-Auftakt gegen Kap Verde.“

‚Expresso das Ilhas‘ (Kap Verde): „Vozinha errichtet eine Mauer und Kap Verde erkämpft sich ein historisches Untentschieden gegen Spanien.“

Belgien vs. Ägypten (1:1)

In einem spannenden Spiel brauchte es die Einwechslung von Romelu Lukaku, damit sich Belgien einen Punkt sichern konnte. Den Sieg hätten aber eigentlich die Ägypter verdient gehabt, das honoriert auch Belgiens Presse.

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‚Het Laatste Nieuws‘ (Belgien): „Die Roten Teufel starteten mit einem 1:1-Unentschieden gegen Ägypten in die Weltmeisterschaft. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit geriet Belgien überraschend durch einen Fernschuss von Ashour in Rückstand. Courtois verhinderte sogar noch einen zweiten ägyptischen Treffer. Ägypten war spritziger, einfach besser als Belgien.“

‚Sporza‘ (Belgien): „Romelu Lukaku vermeidet Fehlstart: Die Roten Teufel atmen nach einem hart umkämpften Unentschieden gegen Ägypten auf.“

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Saudi-Arabien vs. Uruguay (1:1)

Erst spät konnte Uruguay die Niederlage gegen den Underdog verhindern. Am Ende hätten die Südamerikaner sogar als Sieger vom Platz gehen müssen.

Al-Riyadh (Saudi-Arabien): „Die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft holte in ihrem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft einen Punkt – erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte.“

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El Pais (Uruguay): „Uruguay verpasste die Chance, zwei Punkte Vorsprung auf Spanien und Kap Verde herauszuspielen, die ihre WM-Qualifikation 2026 mit einem 0:0-Unentschieden begannen, liegt aber dennoch an der Spitze der Gruppe.“

Iran vs. Neuseeland (2:2)

Zweimal kommt Iran gegen das laut FIFA-Rangliste schlechteste Team bei der diesjährigen WM zurück. Kein gutes Ergebnis für die nationale Presse.

‚Khabar Online‘ (Iran): „Der Iran erzielte ein Unentschieden, und viele Fans hatten gehofft, dass die Mannschaft in dem im Vergleich zu Belgien und Ägypten vermeintlich leichten Spiel als Sieger hervorgehen würde, doch das Ergebnis fiel anders aus.“

‚Varzesh 3‘ (Iran): „Ein besorgniserregendes Ergebnis. Das Abschneiden gegen Neuseeland bedeutete, dass Irans Aufgabe, die Gruppenphase der Weltmeisterschaft zu überstehen, selbst als drittplatziertes Team, schwierig wurde.“

‚NZ Herald‘ (Neuseeland): „Nationaltrainer Darren Bazeley ist stolz, aber enttäuscht über das Unentschieden im Auftaktspiel der FIFA-Weltmeisterschaft.“