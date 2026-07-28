Harry Kane und der FC Bayern streben eine Ausweitung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags an. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagte beim Münchner ‚Presseclub‘ am Dienstag: „Wenn er wieder da ist, sprechen wir natürlich. Es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen. Jetzt muss man schauen, dass das große Wollen in der Schnittmenge dann zusammenpasst.“

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Aktuell weilt Kane noch im Urlaub, mit der englischen Nationalmannschaft erreichte er kürzlich Platz drei bei der Weltmeisterschaft. Heute feiert der Weltklassestürmer seinen 33. Geburtstag. Für die Bayern erzielte er seit 2023 beeindruckende 146 Tore in 147 Pflichtspielen. Größeres Interesse an Kane wurde in den vergangenen Monaten dem FC Barcelona und Al Hilal aus Saudi-Arabien nachgesagt. Die Zeichen stehen jedoch auf einer neuerlichen Unterschrift in München.