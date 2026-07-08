Hohe Forderung: Erstes Angebot für Kömür

Dem FC Augsburg droht im Laufe des Transferfensters der Abgang von Mert Kömür. Der 20-Jährige möchte den nächsten Karriereschritt gehen und die Fuggerstadt daher verlassen. Geht es für den deutschen U21-Nationalspieler nach Istanbul?

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Dort streckt laut dem türkischen Portal ‚Sporx‘ Galatasaray die Fühler nach Kömür aus. Demzufolge hat sich der Hauptstadtklub nach dem flexiblen Offensivspieler erkundigt und sogar schon ein erstes Angebot abgegeben. Wie hoch die Offerte ausfällt, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Für Kömür ist Gala eine von vielen Optionen. Auch Stadtrivale Besiktas sowie der FC Porto, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der FC Brügge haben es auf den gebürtigen Dachauer abgesehen, der in Augsburg noch bis 2029 unter Vertrag steht. Für Kömür fordert der Bundesligist 20 Millionen Euro.