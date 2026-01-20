Arsenal: Romantische Wechsel-Option für Jesus

Für Gabriel Jesus könnte sich eine Tür weg vom FC Arsenal und zurück zu seinen Wurzeln öffnen. Laut der ‚Daily Mail‘ bekundet der brasilianische Erstligist Palmeiras São Paulo konkretes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des 28-Jährigen im Sommer 2027. Die Gunners seien grundsätzlich bereit, ihren Stürmer ziehen zu lassen. Für Trainer Mikel Arteta kommt ein vorzeitiger Abgang im Winter jedoch nicht infrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jesus startete seine Karriere in der Jugend von Palmeiras. Über Brasilien zog es den Stürmer anschließend nach England. Auf der Insel spielte der Rechtsfuß von Anfang 2017 bis Sommer 2022 für Manchester City, ehe er zu den Nordlondonern wechselte. Dem Bericht zufolge hegt der Brasilianer jedoch keinerlei Abgangsgedanken und wolle sein aktuelles Arbeitspapier vielmehr über 2027 hinaus verlängern.