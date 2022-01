Bochum schließt Bella-Kotchap-Verkauf aus

Der VfL Bochum baut über den Januar hinaus auf Armel Bella-Kochap. „Er ist ein wichtiger Spieler des VfL Bochum, und wir sind von seinem Potenzial überzeugt“, zitiert der ‚kicker‘ Sportvorstand Sebastian Schindzielorz, „ihn jetzt abzugeben, spielt in unseren aktuellen Überlegungen keine Rolle.“ An Bochum ist Bella-Kotchap noch bis 2024 vertraglich gebunden.

Am gestrigen Mittwoch hieß es, dass Udinese Calcio heftig um den 20-jährigen Innenverteidiger wirbt und noch diesen Winter verpflichten will. Als mögliche Ablöse wurden fünf Millionen Euro genannt. Beim VfL stand der deutsche U21-Nationalspieler zuletzt zweimal hintereinander in der Startelf. Davor erlebte der Youngster eine zweimonatige Durststrecke, in der er lediglich zwei Minuten in der Bundesliga bestreiten durfte. Insgesamt stehen zehn Einsätze in der Liga zu Buche.