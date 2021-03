Bestätigt: Funkel sagte Schalke ab

Friedhelm Funkel ließ die Möglichkeit verstreichen, Nachfolger von Manuel Baum bei Schalke 04 zu werden. Dies bestätigte der 67-Jährige im heutigen ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘: „Es gab vor Wochen mal Kontakt zu Schalke über einen Mittelsmann. Das war nach Manuel Baum. Ich habe aber abgesagt.“

Nach der Entlassung von Baum installierten die Knappen interimsweise Huub Stevens, bevor Christian Gross das Ruder übernahm. Obwohl den Königsblauen unter dem 66-Jährgen der erste – und bis dato einzige – Saisonsieg gelang (4:0 gegen TSG Hoffenheim), ist auch der Schweizer mittlerweile Geschichte im Ruhrgebiet. Dimitrios Grammozis lautet der Name des mittlerweile fünften Schalke-Trainers in der laufenden Spielzeit. In zwei Spielen unter dem 42-Jährigen holten die Knappen einen Punkt, gestern setzte es ein 0:5 in Wolfsburg.