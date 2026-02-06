Heftige Entwicklung: Ilzer spricht über TSG-Rücktritt

Die TSG Hoffenheim ist eine der großen sportlichen Überraschungen der aktuellen Bundesligasaison. Mit mitreißendem Offensivfußball stürmen die Kraichgauer in die Top drei der Tabelle, stehen aktuell bei fünf Siegen in Serie. Doch interne Machtkämpfe könnten den Erfolg zunichtemachen und den Klub ins Chaos stürzen. Zum Wochenstart kommt es zum großen Showdown im Dorf.

Bereits seit mehr als einem Jahr werden in der Hoffenheimer Geschäftsstelle Grabenkämpfe ausgetragen. Mittendrin: Mäzen Dietmar Hopp und Spielerberater Roger Wittmann. Über die vergangenen Monate schied ein Mitglied nach dem anderen mal mehr, mal weniger freiwillig aus der Geschäftsführung des Klubs aus, einzig verbleibend ist Sportgeschäftsführer Andreas Schicker.

Sportchef Schicker soll abberufen werden

Dieser hat den Klub mit seinen Transfers zusammen mit Coach Christian Ilzer nach schwachen Jahren in die Erfolgsspur zurückgebracht und den wohl besten Kader der Vereinsgeschichte zusammengestellt – nicht umsonst kämpft die TSG um den Einzug in die Champions League und darf mit berechtigter Hoffnung auf Punkte am Sonntag (15:30 Uhr) beim FC Bayern antreten.

Doch auch Schicker steht nun vor dem Aus, wie aus Medienberichten hervorgeht. Christoph Henssler, Ex-Ultra und der interimistische Vorsitzende der TSG, hat für Montag eine Gesellschafterversammlung angesetzt, um den Österreicher als Geschäftsführer abzuberufen und zum Sportdirektor zu degradieren.

Sollte dies geschehen, gilt der Abgang des Erfolgsbringers als sicher. Doch damit nicht genug. Schicker und Trainer Ilzer stehen sich sehr nahe, haben bereits bei Sturm Graz zusammengearbeitet. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Bayern ließ der Übungsleiter durchblicken, dass ein Absägen und in der Folge der Abgang seines Chefs auch für ihn persönliche Konsequenzen haben könnte.

Aufruf zum Burgfrieden

„Der Andi stellt nicht nur für mich, sondern auch für das komplette Team die Rahmenbedingungen her, um erfolgreich zu sein. Dazu ist er menschlich noch ein absoluter Charakter, der Abteilungen und Personen verbindet. Aus dem Haus hier ist eine gemeinsame, große Familie mit Identität geworden. Dafür trägt er große Verantwortung“, so Ilzer.

Umso mehr hoffe er, dass es nicht zum Äußersten kommt und mahnt die Streithähne im Verein, sich den aktuellen Erfolg nicht durch Machtkämpfe zu zerstören: „Die Jungs gehen auf dem Feld Tag für Tag und Woche für Woche ans Äußerste. Und ich hoffe nicht, dass wir unseren sehr erfolgreichen Weg an der Heimatfront kaputtmachen. Das ist für mich wichtig.“

Trainer Ilzer droht mit Abgang

Sollte Schicker den Klub jedoch verlassen, erwäge der Trainer seinen eigenen Abgang: „Das kann sein. Ich kann nichts ausschließen, das hängt aber von vielen anderen Faktoren ab und diese Faktoren werde ich nicht in der Öffentlichkeit besprechen.“

Trotz des sportlichen Erfolgs und der potenziell besten Saison der Vereinsgeschichte steht die TSG vor dem Abgrund. Der kommende Montag wird entscheidend.