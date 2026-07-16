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Özkacar-Poker: Schalke geht leer aus

von Dominik Sandler - Quelle: Ertan Süzgün
Cenk Özkacar im Trainingsanzug @Maxppp

Der FC Schalke schaut bei Cenk Özkacar voraussichtlich in die Röhre. Laut dem Journalisten Ertan Süzgün hat sich Trabzonspor sowohl mit dem Innenverteidiger als auch mit dem FC Valencia auf einen Transfer geeinigt. Der türkische Erstligist hatte zuletzt ein Angebot in Höhe von zwei Millionen Euro eingereicht.

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Ebenjene Summe war der 1. FC Köln nicht bereit, für den 25-Jährigen zu zahlen und ließ die Kaufoption verstreichen. Aus der Bundesliga waren die SV Elversberg, der SC Paderborn und vor allem S04 interessiert. Königsblau hatte zuletzt auf eine schnelle Einigung mit dem Linksfuß gehofft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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