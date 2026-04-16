Bayern aufgepasst: Schnelle Entscheidung bei Gordon

Schon bald könnte klar sein, ob Anthony Gordon beim FC Bayern aufschlägt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, drängt der 25-Jährige noch vor der Weltmeisterschaft auf eine Entscheidung. Zudem sei er offen für einen Wechsel.

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Welcher Preis wäre für Anthony Gordon (Newcastle United, Vertrag bis 2030) im Sommer realistisch? 80-100 Millionen Euro 60-80 Millionen Euro 40-60 Millionen Euro Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Positive Signale hat der Angreifer von Newcastle United dem Vernehmen nach schon gen München geschickt. Die Bayern haben im FC Liverpool und dem FC Arsenal bei Gordon ordentlich Konkurrenz, zudem könnte die Ablöse zum Problem werden. Zwischen 60 und 80 Millionen Euro müsste ein Verein wohl für den englischen Nationalspieler hinblättern.