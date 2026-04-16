Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Bayern aufgepasst: Schnelle Entscheidung bei Gordon

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Anthony Gordon von Newcastle United @Maxppp

Schon bald könnte klar sein, ob Anthony Gordon beim FC Bayern aufschlägt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, drängt der 25-Jährige noch vor der Weltmeisterschaft auf eine Entscheidung. Zudem sei er offen für einen Wechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter
Welcher Preis wäre für Anthony Gordon (Newcastle United, Vertrag bis 2030) im Sommer realistisch?
- Ende in 6h
Bild wird erstellt

Positive Signale hat der Angreifer von Newcastle United dem Vernehmen nach schon gen München geschickt. Die Bayern haben im FC Liverpool und dem FC Arsenal bei Gordon ordentlich Konkurrenz, zudem könnte die Ablöse zum Problem werden. Zwischen 60 und 80 Millionen Euro müsste ein Verein wohl für den englischen Nationalspieler hinblättern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Newcastle
FC Bayern
Anthony Gordon

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
FC Bayern Logo FC Bayern München
Anthony Gordon Anthony Gordon
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert