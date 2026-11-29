Medien: Klare Tendenz im Ebnoutalib-Poker
Die Zukunft von Younes Ebnoutalib ist dieser Tage ein heißes Thema. Einem Bericht zufolge zeichnet sich aktuell eine klare Tendenz ab.
Mit seinem starken Saisonstart (elf Scorerpunkte in 13 Partien) hat Younes Ebnoutalib (23) unter anderem Borussia Dortmund und den FC Bayern auf den Plan gerufen. Neuesten Entwicklungen zufolge zeichnet sich aktuell aber kein Wechsel des Torjägers von Eintracht Frankfurt an.
Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurden die zuletzt zwischen der SGE und Ebnoutalib ins Stocken geratenen Gespräche über eine Verlängerung wieder aufgenommen. Die Rede ist sogar von einer „positiven Tendenz“.
Chatzialexiou federführend
Dafür sei Joti Chatzialexiou verantwortlich, der ab dem 1. Dezember offiziell als neuer Sportchef am Main anfängt, nun aber offenbar schon richtungsweisende Verhandlungen führt. Der 50-Jährige soll die Ebnoutalib-Wende mit seiner „angenehmen Gesprächsführung“ herbeigeführt haben.
Dem DFB-Stürmer, der in der Bankenmetropole zuletzt ein wenig Wertschätzung vermisst hatte, winkt ein neues Arbeitspapier bis 2031. Im Zuge des Deals soll sein Gehalt an seine guten Leistungen angepasst werden.
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