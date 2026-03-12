Neuer Nmecha-Vertrag: BVB zahlt mehr als gedacht

Mit der Vertragsverlängerung von Felix Nmecha ist Borussia Dortmund ein Coup geglückt. Unterschrieben hat der Mittelfeldakteur bis 2030, im Deal enthalten ist zudem eine Ausstiegsklausel, die 2027 dem Vernehmen nach bei 80 und ein Jahr später bei 70 Millionen Euro liegt.

Bislang hieß es, dass Nmechas Gehalt von fünf auf zehn Millionen Euro jährlich ansteigt. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist das jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ab dem Sommer soll der 25-Jährige sogar bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen, so der Bezahlsender.

Damit würde Nmecha beim BVB zum Topverdiener aufsteigen. Bislang hat diesen Status Niklas Süle (30) inne. Dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Innenverteidigers verlängert wird, gilt jedoch als ausgeschlossen.