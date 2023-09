Deadline-Drama: Entscheidung bei Cancelo

João Cancelo kehrt allem Anschein nach nicht als Leihspieler zum FC Bayern zurück. Nach Informationen der ‚Bild‘ gehen die Münchner leer aus, stattdessen zieht es den 29-jährige Außenverteidiger nun doch leihweise von Manchester City zum FC Barcelona. Die Katalanen buhlen seit Wochen intensiv um die Dienste des Portugiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Deadline Day kam heraus, dass Bayern kurz vor knapp dazwischengrätschen will. Der deutsche Rekordmeister soll in den vergangenen Stunden intensiv gebaggert haben, eine erneute Cancelo-Leihe kommt nach Lage der Dinge aber nicht zustande.

Lese-Tipp

FC Bayern: Grünes Licht von Bella-Kotchap

Bekanntermaßen verbrachte Cancelo schon die vergangene Rückrunde bei Bayern, Thomas Tuchel und Co. war die per Kaufoption festgeschriebene Ablöse von 70 Millionen Euro aber zu hoch für eine Festverpflichtung. Auf eine weitere Leihe hätte man sich nach den jüngsten Erkenntnissen gerne eingelassen, muss sich aber für die Rechtsverteidiger-Position nun anders behelfen.