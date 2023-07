Mittelfeld-Verstärkung: Eintracht an Lisztes dran

Krisztián Lisztes befindet sich auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Dem ‚kicker‘ zufolge ist der offensive Mittelfeldspieler bei den Adlern ein Transferziel für den Sommer 2024.

Die SGE arbeite bereits daran, den 18-Jährigen im kommenden Sommer an den Main zu holen. Derzeit trägt der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Bundesligaprofis noch das Trikot von Ferencváros Budapest.

Dort steht Lisztes, der im Juni erstmals in die ungarische U21-Nationlmannschaft berufen wurde, noch bis 2026 unter Vertrag. Für Budapest lief der Rechtsfuß in der abgeschlossenen Saison zwölfmal auf und war an sechs Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, eine Vorlage). Lisztes kam unter anderem in der Europa League gegen Bayer Leverkusen (0:2) zu einem Kurzeinsatz.