FC Liverpool: Saison-Aus für Bajcetic

Stefan Bajcetic wird in dieser Saison nicht mehr für den FC Liverpool zum Einsatz kommen. „Leider habe ich eine Verletzung erlitten, mit der ich die komplette Restsaison verpassen werde“, verkündet der 18-Jährige via Instagram, „es ist sehr traurig für mich, diese tolle Saison hinter mir zu lassen, aber ich verstehe, dass es Teil des Fußballs ist und ich physisch und psychisch gestärkt zurückkommen werde.“

Details zu seiner Verletzung geben weder Bajcetic selbst noch die Liverpooler preis. Der junge Spanier war 2021 in die Jugend von Liverpool gewechselt und schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch bei den Profis. Elfmal stand er in der Premier League auf dem Platz, viermal in der Champions League. Das gestrige Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (0:1) verpasste Bajcetic bereits, laut Trainer Jürgen Klopp mit Adduktorenproblemen.

