Bayern-Schock: Musiala bricht erneut zusammen

Schon wieder gibt es große Sorgen um Jamal Musiala. Beim heutigen Testspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim kämpfte der 23-Jährige erneut mit Kreislaufproblemen. Deutlich benommen taumelte Musiala zunächst, ehe Mitspieler zur Hilfe eilten und ihn auf den Rasen legten.

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Das medizinische Personal eilte daraufhin auf das Feld, um ihn zu behandeln. Nach kurzer Zeit konnte Musiala dann aus eigener Kraft wieder aufstehen und das Feld verlassen, wirkte dabei aber immer noch benommen. Er wurde erst wenige Minuten zuvor eingewechselt.

Erst vor drei Tagen war Musiala Ähnliches bei der Partie im Telekom Cup gegen RB Leipzig (3:1) passiert. Der Offensivspieler pausierte daraufhin ein paar Tage, wurde für das heutige Spiel gegen Heidenheim aber eigentlich für fit erklärt.

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Update (20:16 Uhr): Max Eberl äußerte sich nach dem Spiel zu Musialas Gesundheitszustand. „Jamal wird sich selbst zeitnah dazu äußern, wir wissen Bescheid“, so der Sportvorstand.

Update (21:07 Uhr): Auf Instagram klärt Musiala über seine Gesundheit auf. „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind“, so der 23-Jährige.