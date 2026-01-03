Menü Suche
Elversberg will HSV-Duo

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Die SV Elversberg bedient sich in der Zweitvertretung des Hamburger SV. Außenstürmer Raif Adam (20) schließt sich den Saarländern nach Informationen von ‚Sky‘ an. Die Vereine haben sich laut dem TV-Sender bereits geeinigt, demzufolge fließen 400.000 Euro zuzüglich etwaiger Boni.

Adam ist Stammspieler und Leistungsträger in der Hamburger Regionalligamannschaft. Sieben Treffer und sechs Vorlagen hat der flinke Linksfuß im Saisonverlauf beigesteuert. Sein Vertrag beim HSV ist noch bis 2027 gültig, insofern wird eine Ablöse fällig.

Update (18:23 Uhr): Laut ‚Sky‘ ebenfalls im Fokus der Elversberger: Stürmer Maurice Boakye (21), der schon zwölf Saisontreffer für die zweite Mannschaft des HSV erzielt hat.

