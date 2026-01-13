Mainz: Zwei Optionen für Bobzien

Der FSV Mainz 05 hat gleich zwei potenzielle Abnehmer für Ben Bobzien gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen sowohl der Linzer ASK aus Österreich als auch KS Cracovia aus Polen den Stürmer gerne holen. Im Gespräch ist jeweils eine Leihe.

Es wäre die vierte Leihstation binnen drei Jahren für den 22-Jährigen, der aus der Mainzer Jugend stammt und bei den Rheinhessen noch bis 2027 unter Vertrag steht. In dieser Saison kommt er nur auf fünf Einsätze für den Bundesligisten, drei davon in der Conference League.