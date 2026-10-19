Werder-Verbleib: Die Herausforderung bei Füllkrug

Clemens Fritz sieht bei der angestrebten Festverpflichtung von Niclas Füllkrug (33) eine große Herausforderung. „Im Endeffekt gibt es drei Parteien: West Ham, Niclas und Werder Bremen. Und natürlich ist das das Herausfordernde. Mit zwei Parteien ist es ja manchmal ein bisschen einfacher“, ordnet der Geschäftsführer Profifußball von Werder Bremen bei ‚Sky90‘ ein.

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Für Bremen kommt der Torjäger in der laufenden Saison auf sieben Treffer in sieben Spielen. Auch gegen den SC Paderborn (2:2) war er am Wochenende wieder zweimal erfolgreich. „Niclas fühlt sich wohl in Bremen. Er tut uns unheimlich gut. Natürlich würde ich mich freuen, würde sich mit Sicherheit ganz Bremen freuen, wenn er über die Saison hinaus bei uns bleiben würde. Aktuell ist es noch zu früh“, so Fritz.