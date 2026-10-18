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Kommentar
Bundesliga

Besonderes Lob für Werder-Neuzugang Arthur

von Tobias Feldhoff
Arthur im Einsatz für Werder Bremen @Maxppp

Rechtsverteidiger Arthur (23) hat sich nach Meinung von Daniel Thioune in den zurückliegenden Wochen signifikant weiterentwickelt. „Er hatte letztes Jahr nicht den Rhythmus, den er hier in den letzten Wochen gehabt hat“, so Thioune im Anschluss an das 2:2 gegen den SC Paderborn.

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Arthur präsentiere sich „Woche für Woche besser“, lobt Thioune den Brasilianer, der ohne Kaufoption von Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde. Seine steile Entwicklung kommt also langfristig vor allem dem Bundesliga-Konkurrenten zugute.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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