United-Deal für Rooney-Sohn?

Kai Rooney winkt bei Manchester United der erste Profivertrag. Nach Informationen der ‚Sun‘ haben die Red Devils dem 16-Jährigen einen entsprechenden Kontrakt vorgelegt. Auf dem Tisch liegt ein Arbeitspapier über drei Jahre, das dem jungen Angreifer ein jährliches Gehalt von knapp 60.000 Euro zuzüglich eines jährlichen Handgelds einbringen soll.

Rooney spielt seit Dezember 2020 in der Akademie des englischen Schwergewichts und kam zuletzt erstmals im FA Youth Cup der U18 zum Einsatz. Bei den Red Devils spielt der Linksfuß unter anderem mit Jacey Carrick zusammen, dem Sohn von United-Interimstrainer Michael Carrick. Wayne Rooney schwärmt derweil von den Anlagen seines Sohnes: „Er hat meinen Körperbau, wird aber größer sein als ich. Er ist ein Torjäger, steht im Strafraum, wittert Chancen und das ist sein Spiel, also macht er seine Sache gut.“