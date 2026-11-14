Transfer-Interesse: Stiller soll Weltfußballer beerben

Derzeit laboriert Angelo Stiller an einer Adduktorenverletzung, die den Spielmacher des VfB Stuttgart außer Gefecht setzt. Ist der 25-Jährige fit, gehört er aber stets zu den wichtigsten Akteuren im Team der Schwaben. Nicht ohne Grund ist Stiller deshalb auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und wird seit geraumer Zeit auch immer wieder mit einem großen Transfer in Verbindung gebracht.

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So auch beim AC Mailand. Die ‚Tuttosport‘ berichtet nun, dass die Rossoneri den gebürtigen Münchner als möglichen Nachfolger von Luka Modric auserkoren haben. Wenn der 41-jährige Weltfußballer von 2018 seine Schuhe an den Nagel hängt, herrscht im Mittelfeld der Italiener ein kreatives Vakuum, das Stiller füllen könnte.

Krösche als Zünglein an der Waage?

Im Fokus dabei steht auch Stillers Ausstiegsklausel. Für die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro darf der neunmalige Nationalspieler den VfB vorzeitig verlassen. Allerdings ist Siller auch nur noch bis 2028 vertraglich gebunden. Zuletzt berichtete ‚Sky‘, dass es nicht nach einer Verlängerung aussieht. Möglicherweise wäre Stiller im Sommer dann sogar unterhalb der genannten Klausel zu haben.

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In Mailand schreibt man Markus Krösche beim Versuch, Stiller zu verpflichten, eine Schlüsselrolle zu. Der ehemalige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt wird ab 1. Januar als Head of Football die Geschicke des italienischen Traditionsklubs übernehmen. Seine ausgezeichneten Verbindungen nach Deutschland könnten bei einem anvisierten Stiller-Transfer zuträglich sein.