Mittelfeld-Loch: Leipzig buhlt um Ounahi

Der Aderlass im zentralen Mittelfeld bei RB Leipzig ist enorm. Amadou Haidara (28) hat die Sachsen zum RC Lens verlassen. Private Gründe zwangen Kevin Kampl (35) dazu, seine Karriere vorzeitig zu beenden. Und bei Xaver Schlager (28) könnte es bis zum Deadline Day, spätestens aber im Sommer zu einem Wechsel kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Folge beschäftigen sich die Leipziger offenbar mit der Verpflichtung von Azzedine Ounahi vom FC Girona. Laut ‚Mundo Deportivo‘ haben die Roten Bullen in den vergangenen Stunden Kontakt zu den Beratern des 25-jährigen Achters aufgenommen, um einen möglichen Transfer auszuloten.

Dem Bericht zufolge präsentierten Verantwortliche des Bundesligisten dem 46-fachen marokkanischen Nationalspieler ihr sportliches Projekt und die Rolle, die Ounahi darin einnehmen könnte. Einen Winterwechsel kann sich der Rechtsfuß nach Angaben der spanischen Tageszeitung aktuell aber nicht vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Afrika-Cup hatte sich Ounahi eine Wadenverletzung zugezogen, daran laboriert er weiterhin. Um seine Chancen auf einen Platz im Kader der Nationalmannschaft bei der bevorstehenden WM nicht zu gefährden, würde er die Saison nach seiner Genesung am liebsten in Girona beenden. Ein Wechsel im Sommer sei aber nicht ausgeschlossen, dann könnte die Spur nach Leipzig heißer werden.