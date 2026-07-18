Engelhardt unterschreibt in Freiburg

Yannik Engelhardt wird auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus auflaufen. Nachdem der Mittelfeldspieler von Como 1907 in der vergangenen Spielzeit leihweise für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen war, hat sich nun der SC Freiburg die Dienste des 25-Jährigen gesichert. Im Breisgau unterschreibt Engelhardt einen langfristigen Vertrag.

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Neben dem SC Freiburg war auch der FC Brügge lange im Rennen um Engelhardt. Letzendlich konnten sich die Braisgauer aber im Werben um den Mittelfeldspieler durchsetzen. Die Ablöse beläuft sich dem Vernehmen nach auf sieben Millionen Euro.

Engelhardt sagt zu seinem Wechsel: „Die Connection zum SC ist nie abgerissen – sowohl zu Spielern, als auch zu den Verantwortlichen. Es fühlt sich richtig gut an, wieder in Freiburg zu sein und ich hatte ein herzliches Willkommen. Die Ambitionen hier sind hoch, das gefällt mir, und ich bin hungrig darauf loszulegen.“

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Sportvdirektor Klemens Hartenbach kommentiert den Neuzugang wie folgt: „Yannik hat in seiner ersten Phase beim SC sehr nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Er kann ein Spiel lesen und ist technisch sehr gut. Bei seinen beiden letzten Stationen waren vor allem die strukturgebenden Eigenschaften von ihm gefragt, die es jetzt mit seinen offensiven Möglichkeiten zu verbinden gilt.“