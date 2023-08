FC Bayern: Neuer-Rückkehr „in den nächsten Wochen“

Manuel Neuer wird dem FC Bayern nicht mehr allzu lange fehlen. Auf der heutigen Pressekonferenz verkündete Cheftrainer Thomas Tuchel positive Nachrichten zum Genesungsverlauf des Nationaltorhüters zu: „Die Prognose zum Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt, deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv. […] Wir rechnen in den nächsten Wochen damit, dass er ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Die Überlegung, eine vorübergehende neue Nummer eins zu verpflichten oder sogar einen möglichen Herausforderer für Neuer, wenn dieser zurückkehrt, habe man verworfen, deutete Tuchel an: „Das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Planungen. Die Priorität in allen Planungen ist grundsätzlich, Manu Zeit und Ruhe zu geben, gesund zu werden und zurück ins Tor zu kommen.“ In den Saisonspielen bis zu Neuers Rückkehr vertraue man deshalb auf Sven Ulreich als Nummer eins. Einen weiteren Torwart, der die Rolle als Ersatzmann ausfüllt, wolle man dennoch verpflichten, so Tuchel. Als aussichtsreichster Kandidat gilt dabei aktuell Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. Ein Angebot über 4,5 Millionen Euro hat der Rekordmeister für den 23-jährigen Keeper bereits hinterlegt.