Last Minute: Noch fünf Bundesliga-Abgänge?

William Mikelbrencis (21)

vom HSV zu PAOK

Der griechische Traditionsverein ist sehr an den Diensten des Außenbahnspielers interessiert, der allerdings beim jüngsten 2:2 gegen den FC Bayern ausnahmsweise ran durfte und eine starke Leistung zeigte. Bis zum morgigen Freitag wird sich zeigen, ob der zwischenzeitlich kurz bevorstehende Deal noch zustande kommt – dann schließt auch das Transferfenster in Griechenland.

Sacha Boey (25)

vom FC Bayern zu Galatasaraay

Dasselbe gilt für die türkische Wechselperiode, die in etwas mehr als 24 Stunden ihr Ende findet. Bis dahin wird der französische Rechtsverteidiger aller Voraussicht nach noch an den Bosporus zurückkehren (FT berichtete). Sollte beim Medizincheck alles glattlaufen, kassieren die Münchner eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro. Zudem wurde für den Sommer eine 15-Millionen-Kaufoption ausverhandelt.

Mattias Svanberg (27)

vom VfL Wolfsburg zu Galatasaray

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit nicht genug: Neben Boey würde Gala auch Svanberg gerne noch auf den letzten Drücker an Bord holen. In der Autostadt kam der schwedische Mittelfeldspieler (36 Länderspiele) zuletzt immer weniger zum Zug.

Denis Vavro (29)

vom VfL Wolfsburg zu Olympiakos Piräus

Zum Jahreswechsel hatte sich der Innenverteidiger mit einem Skandal eigentlich schon ins Aus befördert, durfte die vergangenen zwei Bundesligapartien notgedrungen aber doch nochmal für 90 Minuten auflaufen. Trotzdem zeichnet sich eine Last-Minute-Trennung ab, sofern es Olympiakos gelingt, die anvisierte Leihe bis morgen zu finalisieren.

Vini Souza (26)

vom VfL Wolfsburg zu Corinthians

Nicht ausgeschlossen, dass die Wölfe sogar noch drei Profis abgeben, um Gehalt einzusparen. In dem Zuge steht man einem Abgang des 15-Millionen-Einkaufs bereits nach einem halben Jahr offen gegenüber, hat er seinen sicheren Stammplatz doch zuletzt verloren. Mögliche Abnehmer tummeln sich allen voran in seiner brasilianischen Heimat, konkret hat sich Corinthinas nach einer Leihe erkundigt. Anders als bei Svanberg und Vavro ist jedoch kein Schnellschuss nötig, schließlich sind Transfers in Brasilien noch knapp einen Monat möglich.