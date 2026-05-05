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2. Bundesliga

Paderborn bedient sich in Nürnberg

von Tom Kunze - Quelle: Sky
1 min.
Tom Baack im Trikot des 1. FC Nürnberg @Maxppp

Der SC Paderborn steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Tom Baack. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 27-jährige Mittelfeldakteur am heutigen Dienstag den Medizincheck absolvieren und anschließend ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnen. Derzeit steht der Rechtsfuß noch beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag.

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Baack war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Drittligist SC Verl nach Nürnberg gewechselt. Für die Clubberer stand der deutsche U20-Nationalspieler in 19 Zweitligaspielen auf dem Rasen. Zuletzt gehörte der gebürtige Essener jedoch nicht zum Stammpersonal und musste sich des Öfteren mit der Rolle als Einwechselspieler zufriedengeben. Nach nur einem Jahr beim FCN scheint das Kapitel nun wieder beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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