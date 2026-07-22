Spektakulär: Mega-Transfer für Dembélé möglich

Nach der WM ist vor der heißen Phase des Transfersommers. Besonders in der Premier League wechselten einige Profis schon für exorbitante Summen den Arbeitgeber. Unter Umständen mischt bald auch ein Vertreter der Saudi Pro League mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Sacha Tavolieri plant Al Hilal noch in diesem Sommer einen absoluten Statement-Transfer. Hierfür haben die Saudis nun Kontakt zu Ousmane Dembélé und seinen Beratern aufgenommen. Zunächst will Al Hilal die Situation um den 29-jährigen Flügelstürmer klären. Beißt Dembélé an, würde man auf die Verantwortlichen von Paris St. Germain zugehen.

Sollte Ousmane Dembélé nach Saudi-Arabien wechseln? Ja, er hat in Europa alles erreicht Nein, er kann im Spitzenfußball zur absoluten Legende werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Vertrag des Ballon d’Or-Gewinners von 2025 läuft nur noch bis 2028. PSG versucht seit geraumer Zeit den Kontrakt auszudehnen – bisher ohne Erfolg. Hebt Dembélé den Daumen für einen möglichen Transfer zu Al Hilal, hätten die Pariser zumindest noch eine gute Position, um eine satte Ablöse einzustreichen. Dann könnten auch die Transferrekorde des laufenden Sommers pulverisiert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Dembélé kein Interesse zeigen, würde Al Hilal wohl auf einen anderen Superstar umschwenken. Der sich anbahnende Transfer von Crysencio Summerville (24) reicht dem Klub aus Riad nicht aus. Neben dem Niederländer soll noch ein Profi mit großer Strahlkraft kommen.