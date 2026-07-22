Spektakulär: Mega-Transfer für Dembélé möglich
Ousmane Dembélé gehört zu den Leistungsträgern bei Paris St. Germain und zeigte auch bei Weltmeisterschaft mit Frankreich sein Können. Ein interessierter Verein will offenbar versuchen, den 29-Jährigen aus der Stadt der Liebe loszueisen.
Nach der WM ist vor der heißen Phase des Transfersommers. Besonders in der Premier League wechselten einige Profis schon für exorbitante Summen den Arbeitgeber. Unter Umständen mischt bald auch ein Vertreter der Saudi Pro League mit.
Laut Sacha Tavolieri plant Al Hilal noch in diesem Sommer einen absoluten Statement-Transfer. Hierfür haben die Saudis nun Kontakt zu Ousmane Dembélé und seinen Beratern aufgenommen. Zunächst will Al Hilal die Situation um den 29-jährigen Flügelstürmer klären. Beißt Dembélé an, würde man auf die Verantwortlichen von Paris St. Germain zugehen.
Der Vertrag des Ballon d’Or-Gewinners von 2025 läuft nur noch bis 2028. PSG versucht seit geraumer Zeit den Kontrakt auszudehnen – bisher ohne Erfolg. Hebt Dembélé den Daumen für einen möglichen Transfer zu Al Hilal, hätten die Pariser zumindest noch eine gute Position, um eine satte Ablöse einzustreichen. Dann könnten auch die Transferrekorde des laufenden Sommers pulverisiert werden.
Sollte Dembélé kein Interesse zeigen, würde Al Hilal wohl auf einen anderen Superstar umschwenken. Der sich anbahnende Transfer von Crysencio Summerville (24) reicht dem Klub aus Riad nicht aus. Neben dem Niederländer soll noch ein Profi mit großer Strahlkraft kommen.
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