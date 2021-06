Sandhausen holt Drewes aus Bochum

Torhüter Patrick Drewes wechselt zum SV Sandhausen. Wie der Verein offiziell mitteilt, kommt der 28-Jährige ablösefrei vom VfL Bochum. „Patrick hat in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen, zu welchen Leistungen er unter Druck in der Lage ist. Wir sind sehr froh, dass wir Patrick verpflichten konnten“, so Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen.

In Sandhausen wird Drewes wohl die neue Nummer eins im Tor. „Ich freue mich auf die kommende Saison, und auch darauf, die Mannschaft nun schnell kennenzulernen“, betont der Schlussmann.