Einigung im Kabak-Poker

Ozan Kabak wird seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim verlängern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich die beiden Parteien auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2030 geeinigt. Interessenten aus Frankreich, Deutschland und Italien hat Kabak dagegen eine Absage erteilt.

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In den Verhandlungen ging es zuletzt vor allem um die Installation einer möglichen Ausstiegsklausel, diese soll nun bei 25 Millionen Euro liegen. Der 26-jährige Innenverteidiger spielt seit knapp vier Jahren für Hoffenheim, 2022 war er für sieben Millionen Euro vom FC Schalke 04 zur TSG gekommen.