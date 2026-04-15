Berater klärt Calhanoglu-Zukunft

Hakan Calhanoglu verschwendet derzeit keine Gedanken an einen möglichen Vereinswechsel. Gordon Stipic, der Berater des 32-Jährigen, räumte in einem Interview mit Fabrizio Romano alle Zweifel aus dem Weg: „Calhanoglu steht bei Inter bis 2027 unter Vertrag und ist sowohl in Italien als auch bei den Nerazzurri sehr glücklich. Hakan konzentriert sich voll und ganz auf das, was in dieser Saisonphase wirklich zählt: Inter Mailand, den Kampf um den Scudetto und den Erfolg mit der Mannschaft.“

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Zuletzt wurde insbesondere Galatasaray mit Calhanoglu in Verbindung gebracht, nachdem sogar Vizepräsident Abdullah Kavukcu öffentlich angedeutet hatte, dass der türkische Nationalspieler eines Tages für die Löwen auflaufen wird. Stipic wies diese Spekulationen jedoch entschieden zurück: „Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Calhanoglu zu Galatasaray gibt es immer wieder, doch die Fakten sind eindeutig: Es gab weder im letzten Sommer noch im Januar Verhandlungen mit Galatasaray. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Anfrage oder Nachfrage von Galatasaray.“