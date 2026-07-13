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Bayern verkauft Asp Jensen

von Lukas Hörster
Asp Jensen im FCB-Einsatz @Maxppp

Der FC Bayern gibt Jonathan Asp Jensen nach Spanien ab. Wie der Rekordmeister mitteilt, schließt sich der 20-jährige Mittelfeldspieler dem Erstliga-Aufsteiger Deportivo La Coruña an. Dort unterschreibt er bis 2031. Als Ablöse fließen sechs Millionen Euro nach München.

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Die vergangene Saison verbrachte der Däne auf Leihbasis beim Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich. Dort gelangen ihm acht Tore und sechs Vorlagen in 33 Liga-Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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