Der FC Bayern gibt Jonathan Asp Jensen nach Spanien ab. Wie der Rekordmeister mitteilt, schließt sich der 20-jährige Mittelfeldspieler dem Erstliga-Aufsteiger Deportivo La Coruña an. Dort unterschreibt er bis 2031. Als Ablöse fließen sechs Millionen Euro nach München.

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Die vergangene Saison verbrachte der Däne auf Leihbasis beim Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich. Dort gelangen ihm acht Tore und sechs Vorlagen in 33 Liga-Einsätzen.