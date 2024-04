Neuer Job: Mourinho nennt Bedingungen

José Mourinho hat die Grundvoraussetzungen für einen neuen Trainerjob benannt. „Wirklich entscheidend wird sein“, sagt The Special One im Interview mit dem ‚Telegraph‘, „wie sehr der Verein mich will. Wie sehr der Verein einen Menschen und einen Trainer mit meinem Profil braucht. Und wie ich mich in der Struktur zurechtfinden könnte.“

Mourinho führt aus: „Ich kann nicht zu einem Verein gehen, bei dem es aufgrund meiner Vergangenheit nur darum geht, Titel zu gewinnen. Nein. Das Einzige, was ich will, ist, dass es fair zugeht.“ Damit öffnet der Portugiese auch solchen Vereinen die Tür, die nicht zwingend zu den Topklubs ihrer jeweiligen Liga zählen.