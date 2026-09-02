Kontaktaufnahme: Prominenter Neuzugang für Alonso?

Der FC Chelsea könnte sich auf dem Markt der vereinslosen Profis bedienen. Nach FT-Informationen haben die Blues in den vergangenen Stunden Kontakt zu Georginio Wijnaldum aufgenommen. Der 35-Jährige war zuletzt bis Ende Juni in Saudi-Arabien für Al Ettifaq am Ball.

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Wijnaldum ist nach seinem Abschied vom Wüstenklub vertragslos und kann sich dementsprechend auch noch nach dem Deadline Day einem neuen Verein anschließen. Der Niederländer (96 Länderspiele) bringt einiges an Erfahrung mit, für den FC Liverpool stand er 237 Mal auf dem Platz. Darüber hinaus trug er in den vergangenen Jahren unter anderem das Trikot von Paris St. Germain und der AS Rom.

Für Chelsea könnte sich Wijnaldum als wichtige Verstärkung für das zentrale Mittelfeld erweisen. In der Nacht auf Mittwoch wurde der XXL-Verkauf von Enzo Fernández (25) offiziell, der für rund 146 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist.

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Als Ersatz sollte eigentlich Lamine Camara (22) von der AS Monaco kommen, der sicher geglaubte Deal zerschlug sich jedoch auf den letzten Metern – kommt nun stattdessen Routinier Wijnaldum nach London?