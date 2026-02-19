Neuer-Rückkehr zum Klassiker?

Der FC Bayern muss offenbar noch länger auf Manuel Neuer verzichten. Der Stammkeeper hoffe zwar auf eine Rückkehr im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche (18:30 Uhr), „realistisch ist diese aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, so der ‚kicker‘.

Die anstehende Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) wird Neuer definitiv verpassen. Der Bayern-Kapitän musste am zurückliegenden Spieltag gegen Werder Bremen (3:0) zur Pause das Feld verlassen. Der 39-Jährige laboriert an einem Faserriss in der Wade.