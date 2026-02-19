Menü Suche
Neuer-Rückkehr zum Klassiker?

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Manuel Neuer bleibt erster Ansprechpartner der Bayern @Maxppp
BVB FC Bayern

Der FC Bayern muss offenbar noch länger auf Manuel Neuer verzichten. Der Stammkeeper hoffe zwar auf eine Rückkehr im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche (18:30 Uhr), „realistisch ist diese aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, so der ‚kicker‘.

Die anstehende Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) wird Neuer definitiv verpassen. Der Bayern-Kapitän musste am zurückliegenden Spieltag gegen Werder Bremen (3:0) zur Pause das Feld verlassen. Der 39-Jährige laboriert an einem Faserriss in der Wade.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
