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Wechselwunsch: Bergvall informiert Tottenham

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Lucas Bergvall jubelt mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Lucas Bergvall strebt eine Luftveränderung an. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der 20-jährige Mittelfeldspieler seinem Klub Tottenham Hotspur mitgeteilt, dass er im Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte. Interesse an einer Verpflichtung sollen mehrere Premier League-Klubs und weitere europäische Vereine bekunden.

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2024 war Bergvall für rund 20 Millionen Euro aus seiner schwedischen Heimat von Djurgardens IF zu den Spurs gewechselt. Im englischen Oberhaus stand der Youngster in der abgelaufenen Saison nur elfmal in der Startelf. Sein Vertrag läuft noch bis 2031. Aktuell nimmt Bergvall mit dem schwedischen Nationalteam an der WM teil.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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