Eintracht arbeitet an Stürmer-Transfer – Theate plant Abflug

Eintracht Frankfurt bemüht sich um einen Transfer von Djylian N’Guessan (17). Laut Fabrizio Romano laufen die Gespräche über eine Verpflichtung des jungen Mittelstürmers, der vertraglich bis 2027 an den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne gebunden ist.

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Für seinen Jugendklub bestritt N’Guessan bislang 13 Profispiele (ein Tor). Starke Quoten hat der Rechtsfuß in Frankreichs Junioren-Nationalmannschaften vorzuweisen: Zwölfmal traf er in 14 Einsätzen für die U16, elf Tore erzielte N’Guessan in ebenso vielen Spielen für die französische U17. Im vergangenen September debütierte er für die U20-Auswahl.

Theate auf dem Sprung?

Die Eintracht verlassen könnte derweil Arthur Theate (26). Sacha Tavolieri berichtet, dass Nottingham Forest, der AFC Bournemouth und der FC Bologna Interesse am Frankfurter Innenverteidiger signalisieren. Der belgische Nationalspieler strebe einen Wechsel an.

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Unter Vertrag steht Theate noch bis 2029. Die SGE hatte ihn vor zwei Jahren von Stade Rennes geholt – zunächst per Leihe, im vergangenen Sommer flossen dann 13 Millionen Euro Ablöse.