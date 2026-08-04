HSV: Polzin verspricht Stürmer-Transfer

Beim Hamburger SV hat man klare Vorstellungen davon, mit welchem Stürmertyp man sich bis zum Ende des Transferfensters noch verstärken möchte. „Wir brauchen Jungs, die vorn marschieren, die Zielspieler sind, die schon einmal nachgewiesen haben, dass sie treffen können, Tempo haben und die Bälle in die Tiefe gespielt haben wollen. Und die gleichzeitig eine Präsenz im Strafraum über ihre Körperlichkeit ausstrahlen“, wird Merlin Polzin von der ‚Bild‘ zitiert.

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Der Cheftrainer gibt mit Blick auf den Sturm ein Transfer-Versprechen: „Da wird auf jeden Fall etwas passieren.“ Mit dem 1,83 Meter großen Patson Daka (27) haben die Rothosen bislang einen neuen Angreifer geholt. Zudem stehen Yussuf Poulsen (32) und Otto Stange (19) im Kader. Ein Knipser mit Tiefgang und Strafraumpräsenz wird laut Polzin aber noch dazustoßen.