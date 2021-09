Coutinho: Zwei Interessenten aus England

Auf der Insel genießt Philippe Coutinho vom FC Barcelona noch immer einen hervorragenden Ruf. Wie ‚El Nacional‘ aus Katalonien berichtet, zeigen der FC Arsenal und Tottenham Hotspur Interesse an der Verpflichtung des Offensivspielers. Ex-Klub FC Liverpool dagegen soll abgewunken haben.

Coutinho kämpft nach einem halben Jahr Verletzungspause derzeit bei Barça um den Anschluss ans Team. In zwei Ligaspielen kam der 29-Jährige in dieser Saison bislang zum Einsatz. Allzu viel Vertrauen scheinen die Verantwortlichen aber nicht mehr in den Nationalspieler zu haben.

Dem Bericht zufolge würden die Blaugrana dem einst für 135 Millionen Euro verpflichteten Rechtsfuß schon im Januar keine Steine in den Weg legen. Vertraglich ist Coutinho noch bis 2023 an Barça gebunden.