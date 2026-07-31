Diomande sorgt für Transferstau | Neuer Sechser für Köln?

Real-Transfers auf Eis

Solange der Transfer von Yan Diomande zu Real Madrid nicht in trockenen Tüchern ist, widmen sich die Königlichen vorerst keinen weiteren Neuzugängen mehr. Das bedeutet auch: Weltmeister Rodri muss sich mit seinem erhofften Wechsel nach Madrid weiter gedulden. Wie die ‚as‘ berichtet, hat sich Real mit Diomande zwar bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, doch einige Formalitäten verzögern den Vollzug. In Madrid hatten die Verantwortlichen eigentlich fest damit gerechnet, den Deal für den 19-jährigen Ivorer bereits zu Wochenbeginn abzuwickeln, damit er umgehend ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

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Rodri ist nun der Leidtragende dieser Verzögerung. Ohnehin musste in der Chefetage der Madrilenen viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um eine Verpflichtung des 30-Jährigen überhaupt anzugehen. Am gestrigen Donnerstag sollte erstmals Kontakt zu Manchester City aufgenommen werden, um die Ablöseforderungen der Citizens auszuloten, doch Los Blancos verschoben das Meeting. Zwar wurde mit Carlos Espí (21) gestern ein 25 Millionen Euro teurer Neuzugang präsentiert, der Diomande-Deal genießt bei den Real-Bossen jedoch absolute Priorität.

Skhiri-Alternative vom Absteiger?

Die Rückkehr von Ellyes Skhiri zum 1. FC Köln hat sich erst einmal zerschlagen, doch das gesuchte Anforderungsprofil der Geißböcke steht fest. Ein Abräumer vor der Abwehr soll kommen. FC-Sportdirektor Thomas Kessler bestätigte dies in einer Medienrunde: „Wenn wir auf die Position gehen, sind wir natürlich noch auf der Suche, etwas zu realisieren, aber da brauchen wir auch noch Geduld.“ Da sich eine Leihe von Edson Álvarez (28) als finanziell nicht stemmbar erweist, wird nach Alternativen gefahndet. Laut dem portugiesischen Journalisten Pablo Oliveira ist man in Wolfsburg fündig geworden: Vinícius Souza soll eine Option bei den Domstädtern sein.

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Oliveira zufolge haben die Wölfe bereits ein offizielles Angebot vorliegen. Der Bundesliga-Absteiger hat die Offerte der Kölner, die Souza per Leihe mit Kaufoption holen wollen, laut dem ‚kicker‘ abgelehnt und möchte den 27-jährigen Brasilianer ungern abgeben. Er soll ein fester Bestandteil der Mannschaft sein, die die Niedersachsen auf direktem Weg zurück in die Beletage des deutschen Fußballs führen soll. Ob der Transfer für den FC finanziell überhaupt darstellbar ist, bleibt darüber hinaus fraglich. Wolfsburg zahlte erst im vergangenen Sommer rund 15 Millionen Euro für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers.