Nachwuchskurs: HSV kontaktiert Hrubesch

Beim Hamburger SV will man künftig einen stärkeren Fokus auf die Nachwuchsabteilung legen. „Ziel ist es noch mehr als zuvor, natürlich mit der nötigen Geduld, Spieler aus dem Nachwuchs an den Profikader heranzuführen“, sagt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt gegenüber ‚Sport1‘. Dazu wollen sich die Rothosen auch Expertise von außerhalb an Bord holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei nahmen die Hanseaten dem Bericht zufolge auch zu HSV-Legende Horst Hrubesch Kontakt auf. „Wir sind immer wieder im Gespräch mit vielen ehemaligen Profis, Trainern und Ex-HSVern, weil uns der Austausch und die verschiedenen Perspektiven sowie Eindrücke und Ideen zu neuen Impulsen verhelfen können. Nicht jedes Gespräch muss aber gleich in einer Anstellung oder Position beim HSV münden“, erklärt Boldt den Austausch mit dem früheren DFB-Nachwuchstrainer.