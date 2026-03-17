Bundesliga
Paukenschlag: El Mala sagt neuem Klub zu
Said El Mala zieht es im Sommer weg vom 1. FC Köln. Seinem neuen Wunscharbeitgeber hat der Flügelflitzer bereits zugesagt.
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@Maxppp
Said El Mala will in die Premier League. Nach Informationen von ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘ haben seine Eltern, die den Youngster neuerdings offiziell beraten, Brighton & Hove Albion in El Malas Namen das Go für einen Wechsel im Sommer gegeben.
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Schon im Winter hatte der englische Klub einen konkreten Vorstoß gewagt, war aber bei den Kölnern abgeblitzt. Das könnte sich im Anschluss an die laufende Saison ändern. ‚Bild‘ nennt 35 Millionen plus Boni und Weiterverkaufsbeteilung als Richtwert für eine mögliche Ablöse.
Ist ein Wechsel zu Brighton die richtige Wahl von El Mala?
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El Malas Vertrag in Köln ist noch bis 2030 datiert, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Theoretisch hätten die Kölner also die Möglichkeit, sich gegen einen Verkauf zu stellen.
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