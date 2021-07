Arsenal holt Tavares

Der FC Arsenal hat seinen ersten Neuzugang für die neue Saison eingetütet. Wie der englische Traditionsklub mitteilt, kommt Nuno Tavares von Benfica Lissabon. Über die Vertragsmodalitäten machen die Gunners keine Angaben.

Tavares ist auf der Linksverteidiger-Position beheimatet, kann aber auch weiter vorne agieren. Für die Benfica-Profis lief der 21-Jährige 41 Mal auf, erzielte ein Tor und gab sieben Vorlagen. Zudem stehen 21 Junioren-Länderspiele für Portugal auf dem Tacho.

Trainer Mikel Arteta freut sich: „Nunos Ankunft gibt dem Kader weitere Stärke und Optionen in der Defensive, insbesondere dank seiner Energie auf der linken Seite.“ Medienberichten zufolge zahlt Arsenal acht Millionen Euro Sockelablöse für Tavares.

